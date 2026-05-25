Gusto e tradizione siciliana | torna la Sagra dell' arancia

Il 14 giugno si terrà la 34ª edizione della Sagra dell'Arancia a Gualtieri Sicaminò. La manifestazione celebra la tradizione siciliana con esposizioni di arance, degustazioni e eventi culturali. Sono previsti stand gastronomici e iniziative per coinvolgere la comunità locale e i visitatori. La sagra si svolgerà nel centro del paese, attirando appassionati e turisti da diverse zone. L'evento si conferma come appuntamento annuale dedicato al prodotto simbolo della zona.

Tutto pronto per la 34° edizione della Sagra dell'Arancia di Gualtieri Sicaminò in programma il 14 giugno. Manifestazione all'insegna del gusto e della tradizione siciliana Si parte alle 18,30 con apertura degli stands di degustazione. Ore 19,30 Show Pastry durante il quale il Conpait crea dal. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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