XIX Sagra degli gnocchi a Riofreddo

Il 10 maggio si svolgerà a Riofreddo la XIX edizione della Sagra degli gnocchi, un evento che richiama ogni anno molti visitatori. Durante la giornata, vengono proposte varie pietanze a base di gnocchi preparati secondo le ricette tradizionali del luogo. La manifestazione si svolge in una cornice all’aperto, con bancarelle e attività dedicate alla cucina tipica. La sagra rappresenta un appuntamento fisso nel calendario locale.

Il 10 maggio torna la Sagra degli gnocchi a Riofreddo. Una giornata di tradizione, festa e sapori autentici.Si potranno degustare gnocchi fatti a mano, preparati dalle anziane del paese. Ad allietare la giornata ci sarà musica e intrattenimento per i più piccoli, con gonfiabili e animazione.🔗 Leggi su Romatoday.it

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