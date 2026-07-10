Sabrina Impacciatore su Prime Video primo ruolo da protagonista nel dramma ‘Un’altra madre’

Sabrina Impacciatore ha partecipato al lancio di Prime Video 2026 a Roma, presentando il suo primo ruolo da protagonista nel dramma ‘Un’altra madre’. Indossava un abito bianco e aveva le mani in tasca. La sua presenza ha attirato l’attenzione, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera.

Bianco, sartoriale, con le mani in tasca. Sul carpet dei palinsesti Prime Video 2026 a Roma, Sabrina Impacciatore non è solo un volto noto. È il simbolo di una carriera che ha cambiato passo. Dopo il successo globale di The White Lotus, l’attrice romana vive una nuova fase: più internazionale, più centrale, più libera di scegliere. E lo dimostra subito con “Un’altra madre”, il thriller psicologico Prime Original di cui è protagonista assoluta, accanto ad Alessandro Borghi. Un thriller girato in un casale, con il mondo che guarda Diretto da Francesco Carrozzini e scritto da Enrico Audenino, Paola Boschi, Carrozzini e Serena Patrignanelli, il film è prodotto da Amazon MGM Studios in coproduzione con Lucky Red e Genesis. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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