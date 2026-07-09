Prime Video Italia | da Can Yaman a Sabrina Impacciatore tutto quello che vedremo in streaming

Annunciate nuove produzioni italiane, tra cui i film Come distruggere l'ex e Un'altra madre, le serie Bro, Due cuori in affitto, Il giorno perfetto e Ingorgo. Conferme per lo sport e per gli show d'intrattenimento. Luci soffuse, una sala gremita e i dieci anni di Prime Video, ricordati e anzi celebrati con una line-up che anticipa e illustra tutto quello che vedremo nei prossimi mesi. Ad aprire la presentazione un lungo - ed emozionante - trailer che, sulle note di Without You di Avicii, ha mixato i più grandi successi della piattaforma, da Off Campus a Fallout. "Abbiamo ampliato i target, ci piacciono i nuovi generi, ci piace sperimentare, ci piacciono le produzioni italiane aperte all'internazionalità", spiega Nicole Morganti, responsabile produzioni Prime Video per il Sud Europa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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