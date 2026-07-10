Prime Video | arrivano Impacciatore Pif e Gialappa’s

Prime Video celebra dieci anni in Italia e sette di produzioni originali con 60 titoli locali. Tra i nuovi arrivi ci sono gli spettacoli di Impacciatore, Pif e Gialappa’s. Questi contenuti sono stati distribuiti anche all’estero, raggiungendo le classifiche internazionali. La piattaforma si impegna a rappresentare il territorio italiano senza ricorrere a stereotipi, secondo quanto comunicato dall’azienda.

"Quest’anno festeggiamo dieci anni di Prime Video in Italia e sette di produzioni originali per un totale di 60 titoli locali che hanno viaggiato e sono piaciuti oltre i nostri confini, scalando le classifiche internazionali e cercando di raccontare il territorio italiano senza stereotipi". A parlare è Nicole Morganti, Head of Local Originals Southern Europe, nel corso del Prime Video Presents 2026, l’evento che svela tutti i film, le serie tv e gli show d’intrattenimento che vedremo tra quest’anno e il 2027. Tra le produzioni cinematografiche si parte con il nuovo capitolo di Love Me Love Me, l’adattamento del fenomeno letterario da milioni di lettori nato dalla penna di Stefania S. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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