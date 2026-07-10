Un passeggero è stato risucchiato all’esterno di un aereo dopo che un finestrino si è rotto in volo. La moglie è riuscita a afferrarlo per i piedi e, con l’aiuto di altri, a impedirne la caduta. L’incidente è avvenuto durante un volo di linea. Non ci sono stati altri feriti. L’aereo ha proseguito il viaggio e atterrato senza ulteriori problemi. La compagnia ha avviato le verifiche sul malfunzionamento.

Un finestrino che si rompe in volo. Un passeggero che viene risucchiato all’esterno dell’aeromobile. La moglie che lo afferra. Riesce a trattenerlo per i piedi e, con l’aiuto di altri, a salvargli la vita. È quanto accaduto su un volo Ryanair in viaggio sa Salonicco (Grecia) a Memmingen (Germania). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ryanair, terrore in volo: passeggero risucchiato fuori dall’aereo

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Ryanair, paura in volo: esplode il finestrino, passeggero rischia di essere risucchiato

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