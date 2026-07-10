Ryanair pezzi di motore rompono il finestrino di un volo in Grecia | passeggero trattenuto per non essere risucchiato 4 in ospedale

Da ilmessaggero.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante un volo Ryanair da Salonicco a Monaco di Baviera, un pezzo di motore si è staccato, rompendo un finestrino. Un passeggero è stato trattenuto per evitare di essere risucchiato dall'apertura. Quattro persone sono state ricoverate in ospedale a seguito dell'incidente. La compagnia ha confermato l’accaduto e ha avviato verifiche sulla sicurezza del velivolo. Nessuno dei passeggeri ha riportato ferite gravi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Paura sul volo Ryanair FR1879 decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media greci, un frammento del motore destro del Boeing 737-8AS si sarebbe sganciato in volo, impattando contro uno dei finestrini e rompendolo. La differenza di pressione ha generato una violenta decompressione, investendo un passeggero serbo di 61 anni seduto vicino al finestrino. L'uomo è stato parzialmente risucchiato verso l'esterno, e solo grazie all'aiuto della moglie e di un altro passeggero che lo hanno trattenuto con forza fino all'atterraggio di emergenza è stato salvato. Il racconto dei passeggeri Secondo il racconto di una passeggera al sito rthess. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

ryanair pezzi di motore rompono il finestrino di un volo in grecia passeggero trattenuto per non essere risucchiato 4 in ospedale
© Ilmessaggero.it - Ryanair, pezzi di motore rompono il finestrino di un volo in Grecia: passeggero trattenuto per non essere risucchiato, 4 in ospedale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Pezzi di motore rompono il finestrino di un aereo: passeggero trattenuto per non essere risucchiato

Video Pezzi di motore rompono il finestrino di un aereo: passeggero trattenuto per non essere risucchiato

Notizie e thread social correlati

Ryanair, pezzi di motore rompono il finestrino di un aereo in volo in Grecia: passeggero trattenuto per non essere risucchiatoUn aereo Ryanair in volo tra Salonicco e Monaco di Baviera ha subito un guasto al motore che ha causato la rottura di un finestrino.

Terrore su un volo Ryanair, i detriti del motore rompono il finestrino: passeggero trattenuto per non essere risucchiatoDurante un volo Ryanair, un passeggero è stato trattenuto da altri a bordo per evitare di essere risucchiato dopo che un motore ha causato la rottura...

ryanair pezzi di motoreRyanair, pezzi di motore rompono il finestrino di un aereo in volo in Grecia: passeggero trattenuto per non essere risucchiatoPaura sul volo Ryanair FR1879 decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media greci, un frammento ... msn.com

ryanair pezzi di motorePezzi di motore rompono il finestrino di un aereo Ryanair in volo in Grecia: passeggero trattenuto per non essere risucchiatoMomenti di grande paura su un volo decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web