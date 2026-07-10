Ryanair pezzi di motore rompono il finestrino di un volo in Grecia | passeggero trattenuto per non essere risucchiato 4 in ospedale

Durante un volo Ryanair da Salonicco a Monaco di Baviera, un pezzo di motore si è staccato, rompendo un finestrino. Un passeggero è stato trattenuto per evitare di essere risucchiato dall'apertura. Quattro persone sono state ricoverate in ospedale a seguito dell'incidente. La compagnia ha confermato l’accaduto e ha avviato verifiche sulla sicurezza del velivolo. Nessuno dei passeggeri ha riportato ferite gravi.

Paura sul volo Ryanair FR1879 decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media greci, un frammento del motore destro del Boeing 737-8AS si sarebbe sganciato in volo, impattando contro uno dei finestrini e rompendolo. La differenza di pressione ha generato una violenta decompressione, investendo un passeggero serbo di 61 anni seduto vicino al finestrino. L'uomo è stato parzialmente risucchiato verso l'esterno, e solo grazie all'aiuto della moglie e di un altro passeggero che lo hanno trattenuto con forza fino all'atterraggio di emergenza è stato salvato. Il racconto dei passeggeri Secondo il racconto di una passeggera al sito rthess. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Pezzi di motore rompono il finestrino di un aereo: passeggero trattenuto per non essere risucchiato

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