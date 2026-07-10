Su un volo Ryanair partito da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera, un passeggero ha rischiato di essere risucchiato da una falla durante il volo. Altre persone sono state trattenute in cabina, ma nessuna è rimasta coinvolta direttamente nel pericolo. Le immagini mostrano una situazione molto tesa, con dettagli che indicano un grave guasto tecnico. La compagnia ha confermato l’incidente senza fornire ulteriori dettagli sulle cause.

Paura sul volo Ryanair dove un guasto ha quasi fatto perdere la vita ad un passeggero: le immagini sono quasi apocalittiche Grande paura sul voloRyanair, decollato in Grecia da Salonicco e poi diretto a Monaco di Baviera. L’aereo ha dovuto fare un atterraggio di emergenza a causa di un problema tecnico che ha messo a repentaglio la vita di uno dei passeggeri che stava per essere risucchiato via. Un guasto al motore avrebbe provocato il distacco di alcuni frammenti che hanno mandato in frantumi un finestrino della cabina, causando una rapida depressurizzazione. Ciò avrebbe messo a rischio la vita del passeggero 61enne che stava per essere risucchiato dal finestrino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ryanair, passeggero rischia di essere risucchiato, ma trattenuto gli altri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ryanair, pezzi di motore rompono il finestrino di un aereo in volo in Grecia: passeggero trattenuto per non essere risucchiatoUn aereo Ryanair in volo tra Salonicco e Monaco di Baviera ha subito un guasto al motore che ha causato la rottura di un finestrino.

Panico sul volo Ryanair: si stacca un pezzo del motore e rompe il finestrino, passeggero trattenuto a bordo dalla moglie per non essere risucchiato. “Si è salvato perchè aveva ancora la cintura allacciata”Un pezzo del motore di un Boeing 737 di Ryanair si è staccato poco dopo il decollo da un aeroporto in Grecia, rompendo un finestrino e provocando...

Temi più discussi: Problemi d’imbarco per Ryanair: caos e disagi al Marconi. L’aereo è partito lasciando a terra 200 passeggeri; Volo Ryanair Bergamo-Catania in ritardo di 19 ore: i passeggeri hanno diritto a 250 euro di risarcimento; Francesco Renga, caos in volo: fatto scendere dall'aereo Ryanair dopo una lite con gli steward. La compagnia: Tolleranza zero con i passeggeri molesti; Sciame di zanzare a Milano Malpensa, passeggeri costretti a uscire dall'aereo.

Guasto in volo Ryanair: finestrino rotto, passeggero 61enne quasi risucchiatoPaura a bordo di un volo Ryanair partito da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Un guasto al motore ha provocato il distacco di alcuni frammenti che hanno sfondato un finestrino della ... ilmattino.it

Ryanair, finestrino rotto durante il volo Salonicco-Memmingen: passeggero rischia di essere risucchiato fuori dall’aereoMomenti di forte paura a bordo di un volo Ryanair partito da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Durante il viaggio si sarebbe verificata la rottura di un finestrino della cabina, provocando una ... msn.com