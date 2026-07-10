Dopo il decollo, un finestrino si è staccato a bordo di un aereo, rischiando di risucchiare un passeggero. L’uomo è stato trattenuto dai compagni di viaggio, che hanno anche indossato la maschera dell’ossigeno. I presenti sono rimasti in preda al panico durante l’incidente.

ROMA – Un finestrino si stacca. Il passeggero che rischia di essere risucchiato fuori. Gli altri viaggiatori, in preda al panico, e la moglie che lo trattengono mentre indossano precipitosamente la maschera dell’ossigeno. Sembra una scena da film e invece è accaduto per davvero, oggi, su un volo Ryanair partito da Salonicco (in Grecia) e diretto a Memmingen, in Baviera. Siti specializzati informano che l’aereo era decollato alle 6.12, si era spinto fin sopra la Macedonia rientrando nello scalo greco alle 7.09. Ryanair, che conferma l’accaduto, spiega che il passeggero ha avuto bisogno di assistenza medica dopo l’atterraggio. Ryanair non ha precisato la gravità delle sue condizioni. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Ryanair, finestrino si stacca dopo il decollo. Passeggero trattenuto per non essere risucchiato

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Ryanair Boeing 737-800 takes-off at BGY Milano Bergamo airport

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