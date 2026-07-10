Ryanair finestrino si rompe in volo Passeggero rischia di essere risucchiato
Un finestrino di un Boeing 737 di Ryanair si è rotto durante il volo in fase di salita da Salonicco, in Grecia. Un passeggero ha rischiato di essere risucchiato all’esterno dell’aereo. L’incidente si è verificato poco dopo il decollo. Non sono state segnalate ferite tra i passeggeri. La compagnia aerea ha avviato un’indagine sull’accaduto. Nessuna informazione è stata fornita sul motivo della rottura del finestrino o sulle misure di sicurezza adottate.
Paura in volo: un finestrino di un Boeing 737 Ryanair si è rotto poco dopo il decollo, durante la fase di salita a Salonicco, in Grecia. Un passeggero ha rischiato di essere risucchiato fuori. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Ryanair, finestrino si rompe in volo. Passeggero rischia di essere risucchiato
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Ryanair, finestrino si rompe in volo in Grecia: passeggero trattenuto per non essere risucchiato fuori | @Corriere @leonard_berberi #percapire x.com
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