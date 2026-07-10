Durante un volo di linea, il finestrino si è rotto improvvisamente. Un passeggero è stato trattenuto, rischiando di essere risucchiato fuori dall’aereo. L’incidente ha causato panico tra i passeggeri, che hanno vissuto minuti di tensione a circa 10.000 metri di quota. L’aereo ha continuato il volo e atterrato in sicurezza.

Un volo di linea si è trasformato improvvisamente in un’esperienza da incubo per decine di passeggeri, costretti a vivere interminabili minuti di paura a migliaia di metri d’altitudine. Quello che sembrava un normale viaggio estivo è stato sconvolto da un boato improvviso che ha mandato nel panico l’intera cabina, facendo scattare immediatamente le procedure di emergenza e costringendo l’equipaggio a prendere una decisione drastica per mettere in sicurezza tutti i presenti. >> Paura per la conduttrice tv, crollata all’improvviso: le sue condizioni L’allarme è scattato quando un Boeing 737 della compagnia Ryanair ha subito un grave inconveniente durante il volo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Paura sul volo Ryanair: si rompe finestrino, passeggero trattenuto per non essere risucchiato fuori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TERRORE SUL VOLO RYANAIR DA CATANIA: ATTERRAGGIO D'EMERGENZA A MALPENSA PER PROBLEMA AL CARRELLO

Notizie e thread social correlati

Il finestrino si rompe sul volo Ryanair: passeggero trattenuto dalla moglie per non essere risucchiato fuoriUn finestrino si è rotto su un volo Ryanair partito da Salonicco, provocando una decompressione della cabina.

Terrore su Ryanair, si rompe un finestrino in volo, passeggero trattenuto dalla moglie per non essere risucchiato: l’atterraggio d’emergenza in GreciaUn finestrino di un aereo Ryanair si è rotto poco dopo il decollo, durante la salita, ferendo un passeggero.

Temi più discussi: Fiammate da un motore dell'aereo: paura a bordo e rientro d'emergenza a Malpensa appena dopo il decollo; Francesco Renga litiga con gli steward Ryanair sul volo Brindisi-Orio al Serio, fatto scendere dall'aereo; Fiamme dal motore: il volo per Salerno rientra in emergenza a Malpensa; Paura su un volo United. Passeggero tenta di aprire la cabina di pilotaggio, poi chiama il 911: Fermate l'aereo.

Esplode un finestrino, passeggero salvato dopo essere stato parzialmente risucchiato: paura su un volo Ryanair x.com

Paura sul volo Ryanair: si rompe finestrino in volo, passeggero rischia di essere risucchiatoPaura in Grecia su un volo Ryanair operato da Malta Air: un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino rischiando il risucchio del passeggero che era seduto accanto. La tragedia ... tg.la7.it

Il finestrino si rompe sul volo Ryanair: passeggero trattenuto dalla moglie per non essere risucchiato fuoriPaura su un volo Ryanair partito da Salonicco: un finestrino del Boeing 737-8AS si è rotto durante il viaggio, causando una decompressione della cabina ... fanpage.it