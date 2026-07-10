Ryanair finestrino e motore si rompono in volo | passeggero risucchiato fino alle spalle e trattenuto dalla moglie - VIDEO

Un volo Ryanair partito da Salonicco e diretto a Memmingen ha subito un guasto improvviso poco dopo il decollo. Un passeggero ha riferito di essere stato risucchiato fino alle spalle e trattenuto dalla moglie. I passeggeri hanno udito un forte rumore provenire dal motore 2 sul lato destro, seguito dalla rottura di un finestrino. L’incidente ha provocato momenti di paura a bordo.

L'incidente è avvenuto poco dopo il decollo, i passeggeri hanno sentito un forte rumore provenire dal motore 2 sul lato destro, poi si è verificata la rottura del finestrino Momenti di forte paura su un volo Ryanair partito da Salonicco e diretto a Memmingen, in Germania: un finestrino si è r. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Pezzi di motore rompono il finestrino di un aereo: passeggero trattenuto per non essere risucchiato

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