Russia ecco come e dove Mosca colpirà l' Europa Anche con armi nucleare

Un politico russo ha dichiarato che Mosca potrebbe colpire l’Europa, specificando possibili modalità e località. Ha anche menzionato la possibilità di utilizzare armi nucleari in un eventuale confronto diretto. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensione tra Russia e paesi europei, senza indicare date o dettagli precisi sulle azioni future. La comunicazione si limita a evocare scenari ipotetici senza riferimenti a decisioni ufficiali.

Sergey Karaganov, politologo russo e presidente onorario del Consiglio per la Politica Estera e di Difesa, torna a evocare lo scenario più inquietante: un confronto diretto con l' Europa, fino all'ipotesi dell'impiego di armi nucleari. Parole pesanti come macigni e arrivano da uno degli intellettuali più ascoltati negli ambienti del Cremlino e, soprattutto, dichiarazioni che arrivano mentre la guerra in Ucraina continua e gli attacchi con droni sul territorio russo si intensificano. ge:kolumbus:liberoquotidiano:48376172 Intervistato da Repubblica, Karaganov contesta apertamente il sostegno occidentale a Kiev e le recenti posizioni espresse dal presidente americano Donald Trump. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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PUTIN MINACCIA KIEV: LOreshnik Stavolta Colpirà con una Vera Testata

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