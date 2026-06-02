Gli Stati Uniti stanno valutando di collocare armi nucleari in diversi Paesi europei membri della NATO, tra cui la Polonia e i paesi baltici. Questa strategia mira a rassicurare gli alleati e rafforzare la presenza militare nella regione. La proposta riguarda specificamente l'installazione di armi nucleari in alcuni stati europei, come parte di un piano di deterrenza. La decisione non è ancora ufficiale, ma rappresenta un interesse in questa direzione.

Armi nucleari in Europa, in altri Stati membri della Nato. È l'idea a cui stanno pensando gli Stati Uniti, nell'ambito di una strategia volta a rassicurare gli alleati sul fatto che la riduzione del supporto militare convenzionale non comprometterà le garanzie di sicurezza. Lo scrive il Financial Times. Secondo quanto riferito da alcune fonti, i paesi del fianco orientale della Nato, tra cui la Polonia e alcuni Stati baltici, si sono mostrati interessati a ospitare potenzialmente basi Dca, velivoli a duplice capacità in grado di effettuare attacchi nucleari. Funzionari statunitensi si sono mostrati disponibili a ulteriori dispiegamenti, oltre ai sei Paesi che attualmente ospitano bombardieri a capacità nucleare, secondo quanto riferito al Ft da tre persone a conoscenza delle discussioni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Armi nucleari in Europa in altri Paesi Nato, l'idea Usa: dalla Polonia ai Baltici, ecco dove

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Armi nucleari in Europa: quante ce ne sono e dove

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Temi più discussi: Ft: Usa discutono lo schieramento di armi nucleari in altri Paesi Nato in Europa; Ft, 'Usa stanno discutendo idea armi nucleari in altri Paesi Nato'; Nato: gli Usa valutano lo schieramento di nuove basi nucleari in Europa orientale; Nato, Financial Times: gli Stati Uniti valutano l'allargamento del dispiegamento di armi nucleari in Europa.

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Gli Stati Uniti stanno trattando per espandere le armi nucleari in Europa reddit

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