Una statua di Gesù Bambino in legno del XVIII secolo, rubata 26 anni fa dall’arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, è stata recuperata dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Bari. La statua è stata trovata in casa di un collezionista a Brindisi, che l'ha acquistata per 5 mila euro. La consegna alla parrocchia di San Lorenzo a Bisceglie avverrà nel pomeriggio del 10 luglio.

Un Gesù bambino in legno risalente al XVIII secolo, rubato 26 anni fa all'arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, è stato trovato dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Bari e sarà restituito nel pomeriggio del 10 luglio alla parrocchia di San Lorenzo di Bisceglie, nella provincia Barletta-Andria-Trani, dove era custodito. La statua, pagata 5mila euro, è stata trovata a casa di un uomo di Brindisi che, ai militari, ha mostrato la documentazione ricevuta dall'antiquario calabrese da cui l'aveva acquistata. Sono in corso verifiche sul venditore da parte dei carabinieri, che dovranno definire e ricostruire la filiera di vendita. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Brindisi.

© Bari.corriere.it - Rubata 26 anni fa da una chiesta di Bisceglie, statua di Gesù Bambino ritrovata in casa di un collezionista a Brindisi: l'ha pagata 5 mila euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

«Ombre su transazione da 860 mila euro pagata dell’Ospedale di Torrette a un gruppo di aziende private»A Ancona si indaga su una transazione di 860 mila euro tra l’Ospedale di Torrette e un gruppo di aziende private.

Ritrovata la Madonna del Garbo: l’icona rubata 33 anni fa torna a GenovaDopo 33 anni, l’icona della Madonna del Garbo è stata restituita alla città di Genova.

Si parla di: Scultura del ‘700 rubata fa da una chiesa a Bisceglie, ritrovata dopo 26 anni: era in vendita online.

Ritrovata nel Barese la statua di Gesù Bambino rubata 26 anni faUn importante recupero è stato compiuto dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bari, che hanno riportato alla luce una statua di Gesù Bambino. L'opera sacra era stata sottratta ben ... it.blastingnews.com

Ritrovata statua di Gesù bambino rubata 26 anni fa nel nord BareseUn Gesù bambino in legno risalente al XVIII secolo e rubato 26 anni fa all'arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, è stato trovato dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Bari e sar ... ansa.it