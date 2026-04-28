Ombre su transazione da 860 mila euro pagata dell’Ospedale di Torrette a un gruppo di aziende private

A Ancona si indaga su una transazione di 860 mila euro tra l’Ospedale di Torrette e un gruppo di aziende private. Un consigliere ha presentato interrogazioni chiedendo chiarimenti sull’operato della Giunta e delle strutture tecniche coinvolte, ma l’Assessore non ha fornito risposte specifiche. La questione riguarda la gestione finanziaria e la trasparenza delle operazioni, mentre le richieste di chiarimento restano senza risposta.

ANCONA - «Purtroppo l’Assessore non ha risposto alle domande puntuali che ho posto. Le interrogazioni dovrebbero servire alla Giunta anche come strumento di controllo sull’attività gestionale delle strutture tecniche, che devono sempre agire nel solco dell’articolo 97 della Costituzione». Inizia.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Tenta di rubare un gruppo elettrogeno da 17 mila euro: arrestato 62enneOperazione dei carabinieri della stazione Falde che hanno sventato un furto all’interno di una struttura sanitaria nella zona dell'Arenella Tenta di... Crans-Montana, nella fattura dell'ospedale di Sion ai feriti "75 mila euro per 15 ore di ricovero"Fino a 75mila euro per 15 ore per le cure dei feriti della strage di Crans-Montana.