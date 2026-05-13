Ritrovata la Madonna del Garbo | l’icona rubata 33 anni fa torna a Genova
Dopo 33 anni, l’icona della Madonna del Garbo è stata restituita alla città di Genova. Il quadro, rubato nel 1993, è stato ritrovato e riconsegnato il 13 maggio 2026 dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale all’arcivescovo metropolita. La consegna si è svolta alla presenza delle autorità e rappresentanti religiosi, ponendo fine a un lungo iter di recupero.
Il 13 maggio 2026 i carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale hanno restituito all'arcivescovo metropolita di Genova l'antica icona della Madonna del Garbo. L'opera, un bassorilievo in steatite del XIV secolo protetto da una custodia in argento dorato, era stata rubata nel 1993 dal.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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