Ritrovata la Madonna del Garbo | l’icona rubata 33 anni fa torna a Genova

Dopo 33 anni, l’icona della Madonna del Garbo è stata restituita alla città di Genova. Il quadro, rubato nel 1993, è stato ritrovato e riconsegnato il 13 maggio 2026 dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale all’arcivescovo metropolita. La consegna si è svolta alla presenza delle autorità e rappresentanti religiosi, ponendo fine a un lungo iter di recupero.

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