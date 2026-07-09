Napoli turista americano derubato sul Lungomare | i ladri fanno shopping con le carte di credito arrestati

Due uomini sono stati arrestati a Napoli dopo aver rubato il borsello a un turista americano sul Lungomare. I ladri hanno usato le carte di credito rubate per comprare smartphone, scarpe di marca, sigarette e alcolici. Gli acquisti sono stati effettuati poco dopo il furto, mentre il turista si trovava in spiaggia. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno fermato i due sospettati.

Rubano il borsello a un turista americano mentre si trova in spiaggia sul Lungomare di Napoli e, poco dopo, utilizzano le sue carte di credito per acquistare smartphone, scarpe griffate, sigarette e alcolici. La fuga di due uomini è terminata grazie al tempestivo intervento della Polizia Municipale, che li ha rintracciati e arrestati. I due,. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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