I consiglieri comunali di minoranza de "Insieme per Minucciano", Donatella Poggi (foto) e Massimo Giannoni, hanno presentato una interrogazione urgente al sindaco chiedendo come mai il Comune di Minucciano "non ha ancora preso alcun provvedimento riguardante la legge 882026 di conversione del D.L. 3826, con la quale si introduce la definizione agevolata per i carichi affidati all’ Agente della Riscossione da Comuni e Regioni nel periodo compreso tra gli anni 2022-2023, denominata Rottamazione quinquies. Provvedimento che punta ad eliminare una disparità di trattamento tra cittadini con pendenze economiche verso lo Stato, quali Irpef e Iva e cittadini invece titolari di pendenze nell’ambito dei tributi locali, che solo recentemente hanno visto riconosciuto dalla normativa questa loro possibilità". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rottamazione. Interrogazione urgente di Poggi

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