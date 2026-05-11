Sostanze cancerogene nell' acqua | presentata interrogazione urgente
Un'interrogazione urgente è stata presentata riguardo alla presenza di sostanze cancerogene nell'acqua potabile. Si tratta di una problematica che interessa la salute di centinaia di migliaia di persone, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle forniture idriche. La richiesta mira a ottenere chiarimenti da parte delle autorità competenti sulla situazione e sulle eventuali misure di intervento in corso.
"Si tratta di una questione di assoluta gravità, che coinvolge la salute di centinaia di migliaia di cittadini. La Regione deve risposte rapide e concrete", sottolinea Gennaro Sangiuliano, capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale della Campania, che assieme alla squadra di Fdi.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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