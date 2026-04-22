Nube di polvere dall' ex cementificio Giampietro Pd annuncia interrogazione urgente

Un'onda di polvere proveniente dall'ex cementificio ha suscitato preoccupazioni tra i residenti e le autorità locali. In risposta, un consigliere di maggioranza ha annunciato un'interrogazione urgente in consiglio comunale, chiedendo dettagli sull'entità delle polveri, le misure di tutela adottate e le autorizzazioni rilasciate dall’amministrazione. La richiesta mira a ottenere chiarimenti sulla situazione e sulle eventuali implicazioni per la salute pubblica.

“Credo sia necessario che siano date tutte le informazioni in consiglio comunale sull’entità di tali polveri, sulle precauzioni adottate anche sul piano della salute, sull’iter amministrativo, se il Comune abbia rilasciato o meno autorizzazioni anche in deroga in merito alle polveri e alle.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Di Marco sulla vicenda dell'ex cementificio: “Nube di polvere nel quartiere, ora chiarezza”“Un’enorme, immensa, larga, nube grigia ieri ha invaso le strade della periferia ovest di Pescara, una nube di cemento, calce e polvere fuoriuscita... Moschea in una scuola statale di Firenze: Sasso annuncia interrogazione parlamentare urgente al Ministro ValditaraIl deputato Rossano Sasso, capogruppo di Futuro Nazionale con Vannacci in commissione Cultura Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, ha... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tempeste di sabbia in Cina: un'impressionante nuvola di polvere avvolge la città di Shihezi; La demolizione dell’ex cementificio genera nube di polvere; Caldo eccezionale in Spagna: oggi si potranno toccare i 34°C!; Miami, demolito il Mandarin Oriental Miami: implosione spettacolare questa mattina (Video). Nube di polvere dall'ex cementificio, Giampietro (Pd) annuncia interrogazione urgenteCredo sia necessario che siano date tutte le informazioni in consiglio comunale sull’entità di tali polveri, sulle precauzioni adottate anche sul piano della salute, sull’iter amministrativo, se il ... ilpescara.it Di Marco sulla vicenda dell'ex cementificio: Nube di polvere nel quartiere, ora chiarezzaUn’enorme, immensa, larga, nube grigia ieri ha invaso le strade della periferia ovest di Pescara, una nube di cemento, calce e polvere fuoriuscita da uno dei silos dell’ex cementificio di Pescara, in ... ilpescara.it L'arrivo dell'imponente Shelf Cloud (nube a mensola) nella giornata di ieri a Molfetta (Ba). Si sono registrate intense grandinate nella zona di San Ferdinando di Puglia. Antonio Destino - facebook.com facebook