Rotary Dragon Day la forza della solidarietà scende in Arno
Il Rotary Dragon Day si è svolto lungo il fiume Arno, dove le squadre di vogatori hanno partecipato a un evento di solidarietà. La manifestazione ha coinvolto diverse imbarcazioni, con l’obiettivo di promuovere il sostegno reciproco e la ripresa condivisa. L’iniziativa ha visto la partecipazione di volontari e appassionati di canottaggio, unendo sport e solidarietà lungo il fiume.
Firenze, 10 luglio 2026 — Remare insieme non significa soltanto spingere una barca verso il traguardo, ma condividere un percorso fatto di sostegno, coraggio e ripartenza. È questo il significato del Rotary Dragon Day, la manifestazione ludico-sportiva e solidale che mercoledì 15 luglio 2026 raggiunge la sua diciottesima edizione, portando sulle acque dell’Arno un messaggio racchiuso nello slogan scelto per quest’anno: “Remare, Resistere, Rinascere. Uniti per le Dragon Lady”. L’iniziativa, promossa dal Rotary Club Fiesole con la partecipazione di numerosi Rotary Club dell’area fiorentina ed il patrocinio del Comune di Fiesole, si svolgerà alla Società Canottieri Comunali, trasformando lo sport in uno strumento di sensibilizzazione e vicinanza concreta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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