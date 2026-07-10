Rotary Dragon Day la forza della solidarietà scende in Arno

Notizia in breve

Il Rotary Dragon Day si è svolto lungo il fiume Arno, dove le squadre di vogatori hanno partecipato a un evento di solidarietà. La manifestazione ha coinvolto diverse imbarcazioni, con l’obiettivo di promuovere il sostegno reciproco e la ripresa condivisa. L’iniziativa ha visto la partecipazione di volontari e appassionati di canottaggio, unendo sport e solidarietà lungo il fiume.