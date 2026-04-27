Re-exist la solidarietà scende in strada | l' iniziativa della Young Caritas Avellino

Un pomeriggio fatto di incontri veri, sorrisi e ascolto. È questo il bilancio dell’iniziativa promossa da Young Caritas Avellino, che ieri ha animato l’ingresso della Villa Comunale, lungo Corso Vittorio Emanuele, trasformando uno spazio di passaggio in un luogo di relazione autentica.Per circa.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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