Ambiente e solidarietà al Buonarroti di Caserta si chiude il progetto Rotary | studenti protagonisti della sfida green

Si è conclusa all’istituto tecnico “Michelangelo Buonarroti” di Caserta l’edizione 20252026 del progetto “Sostenibilità Ambientale e Solidarietà” promosso dal Rotary. Gli studenti hanno partecipato a iniziative per promuovere pratiche sostenibili e azioni di solidarietà sociale, attraverso piccoli gesti quotidiani. L’obiettivo del progetto era sensibilizzare i giovani sull’importanza di unire tutela ambientale e impegno sociale. La partecipazione ha coinvolto studenti in attività di sensibilizzazione e azioni concrete sul territorio.

Unire sostenibilità ambientale e solidarietà sociale attraverso piccoli gesti quotidiani. È questo il messaggio lanciato dall’Istituto Tecnico Statale “Michelangelo Buonarroti” di Caserta, dove si è conclusa l’edizione 20252026 del progetto “Sostenibilità Ambientale e Solidarietà”, promosso dal. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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