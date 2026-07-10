Jorge Jesus, nuovo allenatore della nazionale portoghese, ha dichiarato che deciderà di volta in volta le condizioni in cui farà giocare Cristiano Ronaldo. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante la conferenza di presentazione. Non ha specificato se Ronaldo sarà escluso o meno dalle convocazioni future, limitandosi a sottolineare che le decisioni saranno prese in base alle condizioni che riterrà più opportune.

Jorge Jesus è il nuovo ct del Portogallo e, nella conferenza di presentazione, ha parlato del trattamento che riceverà d’ora in avanti Cristiano Ronaldo in Nazionale. Il tecnico lo aveva già allenato all’ Al Nassr. Le parole di Jorge Jesus sulle future convocazioni di Ronaldo. “ Non ho ancora parlato con lui. Non sarà mai un problema né per la Nazionale né per me. Quando dovrò prendere una decisione parlerò con lui, ma anche con tutti gli altri giocatori. Cristiano è un simbolo del calcio portoghese e lo sarà per sempre. Ho avuto il piacere di allenarlo ed è molto facile lavorare con lui. Sarà sempre lui a decidere cosa vuole fare nella sua carriera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ronaldo non sarà più intoccabile nel Portogallo, Jorge Jesus: “Deciderò sempre nelle condizioni che riterrò migliori”

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Ronaldo dice addio al Portogallo| Portogallo Spagna viral

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