Roberto Martinez non è più il ct del Portogallo! Chi sarà il suo sostituto è il preferito di Cristiano Ronaldo

Il Portogallo ha annunciato la fine dell’incarico di Roberto Martinez come allenatore della nazionale. Il suo successore è ritenuto il preferito di Cristiano Ronaldo. La squadra ha concluso la partecipazione ai Mondiali 2026 agli ottavi di finale.

Roberto Martinez non è più il ct del Portogallo! Scelto il sostituto, è il preferito di Cristiano Ronaldo. Di chi si tratta. Si infrange bruscamente agli ottavi di finale il sogno del Portogallo ai Mondiali 2026. A decidere l’infuocato derby iberico è stata una rete del centrocampista spagnolo Mikel Merino, che ha condannato i lusitani a una dolorosa sconfitta per 1-0 contro la Spagna. L’eliminazione precoce spegne le speranze della vigilia e apre una profonda fase di rifondazione per la nazionale, sancendo l’addio del commissario tecnico Roberto Martinez e, con ogni probabilità, l’ultima apparizione sul palcoscenico iridato di Cristiano Ronaldo, il quale aveva già preannunciato l’intenzione di chiudere la sua avventura con la selezione del proprio Paese. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Roberto Martínez DEJA DE SER técnico de Portugal tras perder con España

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