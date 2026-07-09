Dopo l'eliminazione agli ottavi dei Mondiali 2026 contro la Spagna, si attende la firma del contratto tra la Federcalcio portoghese e l’allenatore Jorge Jesus, considerato prossimo commissario tecnico. La decisione, ancora non ufficiale, è data per certa dai media locali e si prevede che l’accordo venga firmato oggi.

Dopo l'eliminazione negli ottavi di finale dei Mondiali 2026 contro la Spagna, la notizia è ancora ufficiosa, ma è data come sempre più certa dai media portoghesi: c'è l'accordo tra la Federcalcio portoghese e l'allenatore Jorge Jesus, che dovrebbe firmare oggi il contratto di nuovo commissario tecnico. L'allenatore, che, con Cristiano Ronaldo in campo, nella scorsa stagione ha vinto il campionato saudita con l'Al-Nassr, dovrebbe essere presentato ufficialmente domani, 10 luglio, decimo anniversario della conquista, da parte del Portogallo, degli Europei 2016 e resterà sulla panchina della nazionale fino al 2030 per quattro milioni di euro lordi all'anno. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Il Portogallo ha scelto Jorge Jesus come nuovo ct: oggi la firma

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