Roma non è una città per cavalli Patrizia Prestipino Garante dei Diritti degli animali della città di Roma spiega perché è arrivato il momento di dire basta alle botticelle e ai cavalli che le trainano
Il Garante dei Diritti degli animali di Roma ha annunciato che nel 2026 le botticelle trainate da cavalli non saranno più consentite. Patrizia Prestipino ha sottolineato che le pratiche con i cavalli sono considerate inadeguate, evidenziando che nel 2024 si stanno ancora vedendo questi spettacoli in città. La decisione si basa sulla volontà di eliminare l’uso di cavalli per scopi turistici e di intrattenimento nel centro storico.
Possibile che nel 2026 si debba ancora assistere ad uno spettacolo del genere? «Io ho sempre ritenuto le botticelle fuori luogo. Perché quando la tradizione cozza con le attuali condizioni della città, che d’estate s’infuoca e non c’è più quell’escursione termica che garantiva almeno serate fresche, vuol dire che non esistono più le condizioni neanche per le botticelle». Che però possono continuare ad esercitare in base a quale permesso? «Sono autorizzate a circolare in base all’artico 70 del Codice della Strada come mezzo di trasporto a trazione animale con finalità culturali o turistiche. Ma è decaduto tutto, forse è rimasta soltanto la finalità turistica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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