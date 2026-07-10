Roma non è una città per cavalli Patrizia Prestipino Garante dei Diritti degli animali della città di Roma spiega perché è arrivato il momento di dire basta alle botticelle e ai cavalli che le trainano

Notizia in breve

Il Garante dei Diritti degli animali di Roma ha annunciato che nel 2026 le botticelle trainate da cavalli non saranno più consentite. Patrizia Prestipino ha sottolineato che le pratiche con i cavalli sono considerate inadeguate, evidenziando che nel 2024 si stanno ancora vedendo questi spettacoli in città. La decisione si basa sulla volontà di eliminare l’uso di cavalli per scopi turistici e di intrattenimento nel centro storico.