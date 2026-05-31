La fuga dei cavalli della polizia a Roma a causa dei fuochi d'artificio | quando le campagne di sensibilizzazione non servono nemmeno alle Forze dell'ordine

Durante le prove per la parata del 2 giugno a Roma, alcuni agenti hanno acceso fuochi e petardi, causando il panico tra i cavalli della polizia. In seguito a questo episodio, un cavallo è stato abbattuto e quattro persone sono rimaste ferite. La fuga degli animali si è verificata a causa dello spavento provocato dai fuochi d'artificio. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le responsabilità o le motivazioni dietro l'accaduto.

Durante le prove della parata del 2 giugno a Roma, alcuni agenti avrebbero acceso fuochi e petardi spaventando i cavalli della polizia: un animale è stato abbattuto e quattro persone ferite. L'episodio dovrebbe farci ragionare tanto sul fatto che le campagne di sensibilizzazione sul non usare i botti poco funzionano nel momento in cui sono gli stessi tutori dell'ordine a usarli quanto sull'uso dei cavalli nei reparti militari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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