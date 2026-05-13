Sabato 16 maggio alle 17:30 si svolgerà al Parco Schuster a San Paolo una nuova edizione di “Il canile va in città”. L’evento è promosso dall’ufficio della Garante degli animali di Roma Capitale e si terrà nel territorio di Roma. La manifestazione si svolge nel parco e coinvolge l’area di San Paolo.

Sabato 16 maggio alle ore 17:30, presso il Parco Schuster a San Paolo, si terrà una nuova edizione de ‘Il canile va in città’, un evento significativo promosso dall’ufficio della Garante degli animali di Roma Capitale. Questa iniziativa è realizzata in collaborazione con diverse associazioni e volontari, ed è stata concepita con l’obiettivo di promuovere le adozioni responsabili dei cani provenienti dai canili comunali. Dettagli sull’evento e i cani in adozione. Per questo appuntamento, saranno ben 30 i cani a sfilare, tutti provenienti dai canili comunali di Muratella e di Ponte Marconi, oltre che dalle strutture convenzionate di Valle Grande e di Mente Naturale.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Garante animali, sabato 16 maggio torna “Il canile va in citta’” al parco Schuster

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Un'altra giornata all’insegna delle adozioni di amici a 4 zampe: torna "Il canile va in città"

Roma, spari al corteo del 25 aprile: una coppia ferita da pistola ad aria compressa al parco SchusterMomenti di panico a Roma questa mattina vicino al Parco Schuster dove, al termine della manifestazione per il 25 aprile, due persone sono state...

Argomenti più discussi: A Como arriva il garante degli animali: potrà ricevere denunce, vigilare sui maltrattamenti e dialogare con le scuole; Ponzano Romano, l'allevamento è abusivo: liberati oltre 220 esemplari di Siberian Husky; Maxi operazione al canile abusivo. Salvati 200 siberian husky; Animali, On.Patrizia Prestipino (PD):Max operazione a canile abusivo a Ponzano Romano, in salvo 200 Siberian Husky.

Animali e Capodanno a Roma. «Bilancio drammatico»Parrocchetti e gheppi trovati a terra feriti per scontri con vetrate, palazzi. Pettirossi sfiniti per il freddo e la fame, costretti a volare per ore in cerca di un rifugio. Ma anche ricci ... ilmessaggero.it