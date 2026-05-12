È stato presentato alla Camera dei Deputati un nuovo libro dedicato alla comunicazione economico-finanziaria nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Scritto da un esperto del settore e pubblicato da una casa editrice indipendente, il testo analizza le trasformazioni che le tecnologie digitali stanno portando alle modalità di trasmissione delle informazioni finanziarie. Il volume si concentra su aspetti teorici e pratici, con l'obiettivo di chiarire le sfide e le opportunità generate dall'uso dell’IA in questo campo.

Una “cassetta degli attrezzi” per gli operatori della comunicazione, utile a interpretare potenzialità e limiti dell’innovazione tecnologica. Resta centrale il ruolo della creatività umana “La comunicazione economico-finanziaria nell'era dell'Intelligenza Artificiale. Teoria, applicazioni e nuovi modelli per orientarsi e guidare la rivoluzione digitale” è il saggio scritto dal giornalista Umberto Mancini, edito da oVer Edizioni e presentato, nel corso di un evento promosso da Assocomunicatori, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, alla Camera dei Deputati. Partendo dal contesto europeo, l’autore analizza rischi e opportunità legati all’Intelligenza Artificiale, soffermandosi sulle criticità e sugli aspetti normativi che ne regolano l’utilizzo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Presentato alla Camera dei Deputati il libro di Umberto Mancini, edito da oVer Edizioni, sulla comunicazione economico-finanziaria nell'era dell’IA

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