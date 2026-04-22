Camera dei Deputati Tommaso Calderone è il nuovo vicepresidente della commissione giustizia

Nella giornata di oggi, la Camera dei Deputati ha eletto un nuovo vicepresidente della commissione giustizia. Si tratta di un deputato che ha ottenuto il sostegno dei colleghi per ricoprire questa posizione. La nomina si inserisce nel quadro delle modifiche interne alla commissione, che si occupa di questioni legate alla giustizia e alle norme legislative in questo settore.

Nuovo incarico per Tommaso Calderone, eletto vice presidente della commissione giustizia della Camera dei deputati. L'esponente di Forza Italia è stato eletto con voto unanime da parte dei componenti del centrodestra presente in commissione. Calderone, già membro della commissione permanente.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate FOTO/ Riforma Giustizia, il vice presidente della camera dei Deputati: “E’ stata scritta frettolosamente e male”Tempo di lettura: 4 minutiIl referendum confermativo sulla riforma costituzionale della Giustizia è ormai alle porte con l’appuntamento fissato per... Leggi anche: Giornata della donna, il 9 marzo convegno alla Camera dei Deputati Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il Decreto Sicurezza: intervista a Tommaso Calderone (20.04.2026); Il Decreto Sicurezza: intervista a Tommaso Calderone (20.04.2026); Forza Italia, alt al congresso siciliano; Forza Italia verso la nomina di un commissario, già quattro i nomi in lizza. Il siciliano Calderone designato vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera dei DeputatiIl deputato Calderone è stato nominato in data odierna Vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, un incarico di primo piano nell’ambito delle dinamiche parlamentari L’On. strettoweb.com Querele temerarie, Calderone (FI): Se i tribunali applicassero bene le leggi… L’anti Slapp non è risolutivaTommaso Calderone, deputato di Forza Italia (e prima del Parlamento, avvocato Cassazionista) invita a riportare il dibattito sulle querele ... ilriformista.it OraWebTv. . #ElezioniComunali2026 #BarcellonaPG In Piazza Alfano l'apertura del Comitato elettorale del candidato Sindaco Nicola Barbera, gli interventi degli onorevoli Pino Galluzzo e Tommaso Calderone, del vicesindaco designato Gianluca Sidoti - facebook.com facebook