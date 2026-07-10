Roma l’attacco si rifà il look | Ndoye e Uzun i nomi nuovi per le fasce di Gasperini

La Roma ha deciso di cambiare strategia sul mercato degli esterni, abbandonando le operazioni costose. La squadra ha annunciato l'acquisto di due nuovi giocatori, Ndoye e Uzun, che andranno a rinforzare le fasce di Gasperini. La decisione arriva dopo una fase di valutazioni e smentite ufficiali, segnando una svolta rispetto alle precedenti spese elevate. La società ha comunicato l'ingaggio dei due atleti senza dettagli sui costi sostenuti.

Basta con le operazioni dai costi folli: la Roma cambia strada sul mercato degli esterni e lo fa partendo da una smentita netta. Il direttore sportivo Tony D’Amico ha ribadito di non aver mai inseguito realmente Mason Greenwood, l’attaccante inglese del Marsiglia diventato negli ultimi giorni un vero e proprio tormentone di mercato tra rilanci turchi e spagnoli. Archiviata quella pista, la dirigenza giallorossa si concentra ora su due profili di spessore ma con cifre più sostenibili: Dan Ndoye e Can Uzun, trequartista dell’ Eintracht Francoforte, secondo quanto ricostruito dalla Gazzetta dello Sport. Due nomi che piacciono a Gasperini. Entrambe le opzioni hanno già ricevuto il gradimento di Gian Piero Gasperini, tecnico che negli ultimi anni ha fatto delle corsie laterali il vero palcoscenico del proprio calcio verticale e propositivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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