La pozione di Gasperini per la nuova Roma | sei nomi per l’attacco e il piano per riportare Scamacca a casa

Gian Piero Gasperini ha delineato il piano per rafforzare la rosa della nuova Roma, scegliendo sei possibili attaccanti e discutendo di un ritorno di Scamacca. La trattativa è iniziata nove giorni fa, ma l’allenatore ha già parlato chiaramente con il proprietario della squadra, evidenziando l’urgenza di intervenire sul mercato per migliorare l’attacco. Nessuna decisione definitiva è stata annunciata, ma le strategie sono state condivise.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Il tecnico chiede a Ryan Friedkin rinforzi immediati sulle fasce e nel reparto offensivo per alzare l'asticella in Champions League, ma prima serve risolvere i nodi del bilancio. L’Europa che conta è stata agganciata appena nove giorni fa, eppure Gian Piero Gasperini non ha nessuna intenzione di perdere tempo, avendo già tracciato la rotta per la nuova Roma in un faccia a faccia molto schietto con Ryan Friedkin. Il tecnico di Grugliasco ha chiesto garanzie precise per evitare l’errore di comprare tanto tanto per fare, preferendo invece innesti mirati e di qualità assoluta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Gasperini dopo Roma-Como: Non firmo per il 4° posto ma sarei contento

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