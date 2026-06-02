Il blitz della Roma in Premier League | spunta Malacia a parametro zero per le fasce di Gasperini

La Roma sta lavorando per rinforzare le fasce esterne in vista della prossima stagione. Tra i nomi sul tavolo figura un difensore olandese senza contratto, considerato un obiettivo a parametro zero. La squadra ha iniziato a muoversi con decisione nel mercato internazionale, puntando a rafforzare le corsie laterali. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata, ma le trattative sembrano avanzate.

La Roma ha iniziato a muovere i primi passi concreti per ridisegnare le corsie esterne in vista della prossima stagione, mettendo nel mirino un’importante occasione di mercato internazionale. Come rivelato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’ultimo profilo inserito nella lista della dirigenza giallorossa è quello di Tyrell Malacia, laterale sinistro di proprietà del Manchester United. Il club capitolino sta monitorando con estrema attenzione la situazione del difensore olandese, classe 1999, che potrebbe liberarsi a parametro zero grazie alla scadenza del suo contratto con i Red Devils, rappresentando così un rinforzo di spessore europeo senza pesare sul budget destinato ai cartellini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La nuova Roma di Gasperini decolla sulle fasce: spunta il nome di Zappacosta per il colpo d’esperienzaLa Roma sta puntando sulle fasce, con l’obiettivo di rinforzare la linea difensiva e offensiva laterale.

Juventus fatta fuori, resta in Premier League a parametro zeroUna delle trattative più seguite nel mercato della Juventus, quella che coinvolgeva il difensore argentino Marcos Senesi, sembra ormai sfumata.

Temi più discussi: Dal rinnovo di Dybala alla vera forza della Roma, Gasperini: Abbiamo sempre creduto in questo traguardo; Calciomercato Roma news | Gianluca Scamacca vuole Gasperini: si tratta con l’Atalanta (oggi 29 maggio 2026); Calciomercato Inter-Juventus: intrigo Bremer. Bisseck, sirene milionarie. Nuove sirene per Bastoni, Palestra e... - Le indiscrezioni nerazzurre; Juventus, Di Gregorio in bilico, Comolli guarda in Premier.

Non solo Premier, anche un club della Liga punta Soulé: 40 milioni possono convincere la RomaNon solo i sondaggi dalla Premier League, per Matias Soulé risuonano anche sirene dalla Spagna. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, secondo il quale sul giovane talento argentino della Roma ci ... tuttomercatoweb.com

Sinner, Premier League, Roma e Serie B: le ultimissimeRimandata per pioggia la semifinale. L'Aston Villa è in Champions. El Shaarawy saluta i giallorossi. Bari e Sudtirol pareggiano ... corrieredellosport.it