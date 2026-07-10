Entrando nella villa, il conduttore ha trovato mobili e oggetti sparsi ovunque, con porte e finestre forzate. I ladri sono rimasti diversi minuti all’interno, lasciando tracce di impronte e segni di effrazione. Sono stati trovati indizi come impronte digitali e oggetti spostati, che testimoniano la lunga permanenza degli intrusi nell’abitazione. La scena mostrava evidenti segni di furto e disordine.

Il conduttore di BellaMa’ ha trovato l’abitazione completamente a soqquadro. È rientrato a casa convinto di trovare tutto come lo aveva lasciato poche ore prima. Invece, ad attenderlo c’erano stanze devastate, mobili aperti e oggetti spariti. Pierluigi Diaco, volto della Rai e conduttore di BellaMa’, è stato vittima di un furto nella sua abitazione sull’ Appia Antica, a Roma. Gli investigatori stanno ora cercando di risalire agli autori del colpo, che avrebbero agito con calma, lasciando dietro di sé elementi ritenuti utili alle indagini. La scoperta al rientro a casa. Il furto risale alla sera del 1° luglio. Secondo la ricostruzione, Diaco e il compagno Alessio Orsingher avevano lasciato l’abitazione intorno alle 20 per fare ritorno alcune ore dopo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Roma, furto nella villa di Pierluigi Diaco: i ladri restano a lungo in casa e lasciano una scia di indizi

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