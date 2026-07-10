Furto in casa di Pierluigi Diaco all’Appia Antica | ladri entrano col flex e svaligiano la sua villa rubati gioielli abiti e oggetti preziosi

Notizia in breve

I ladri hanno forzato una porta finestra con una smerigliatrice a batteria e sono entrati in una villa sull’Appia Antica, approfittando di un momento di assenza dei proprietari. Hanno svuotato le stanze di gioielli, abiti e oggetti di valore. L’intervento è avvenuto senza che nessuno si accorgesse dell’intrusione, e al momento non ci sono dettagli su eventuali sospetti o arresti. La polizia sta indagando sul furto.