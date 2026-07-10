Furto in casa di Pierluigi Diaco all’Appia Antica | ladri entrano col flex e svaligiano la sua villa rubati gioielli abiti e oggetti preziosi
I ladri hanno forzato una porta finestra con una smerigliatrice a batteria e sono entrati in una villa sull’Appia Antica, approfittando di un momento di assenza dei proprietari. Hanno svuotato le stanze di gioielli, abiti e oggetti di valore. L’intervento è avvenuto senza che nessuno si accorgesse dell’intrusione, e al momento non ci sono dettagli su eventuali sospetti o arresti. La polizia sta indagando sul furto.
Hanno aspettato che l’abitazione rimanesse temporaneamente incustodita per entrare in azione, sfondando una porta finestra con una smerigliatrice a batteria e rovistando in tutte le stanze. Vittima del furto è il giornalista e conduttore Rai Pierluigi Diaco, volto del programma “ Bellamà ” su Rai 2, la cui casa situata all’interno del parco archeologico dell’Appia Antica a Roma è stata svaligiata la sera del primo luglio. Come riporta Repubblica, Diaco era uscito intorno alle 20:00 insieme al compagno, il collega giornalista Alessio Orsingher. Al loro rientro, poco dopo la mezzanotte, i due hanno trovato le luci esterne insolitamente accese e gli ambienti interni completamente messi a soqquadro, facendo scattare l’immediata segnalazione al numero di emergenza delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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