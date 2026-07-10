Pierluigi Diaco paura dopo il furto in casa | la villa svaligiata dai ladri nella notte cosa hanno portato via

Nella notte del 1° luglio 2026, la villa di un conduttore televisivo sull’Appia Antica è stata svaligiata da ladri. La casa era vuota al momento del furto, poiché il conduttore e il marito si trovavano fuori. I ladri hanno portato via diversi oggetti di valore, anche se i dettagli specifici non sono stati divulgati. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Pierluigi Diaco è stato vittima di un furto nella sua abitazione sull’Appia Antica. La villa del conduttore televisivo è stata svaligiata dai ladri nella serata del 1° luglio 2026, mentre lui e suo marito Alessio Orsingher si trovavano fuori casa. Al loro rientro, avvenuto poco dopo la mezzanotte, la coppia ha trovato l’abitazione completamente a soqquadro e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito, i malviventi avrebbero approfittato dell’assenza temporanea della coppia per introdursi nella villa. Per entrare nell’abitazione avrebbero forzato una porta finestra utilizzando una smerigliatrice a batteria, riuscendo così ad accedere agli ambienti interni senza attirare l’attenzione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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