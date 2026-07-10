roma e mosca ai ferri corti

Il governo italiano si trova ora a dover gestire tensioni con la Russia, oltre alle difficoltà già emerse con gli Stati Uniti. La relazione tra i due paesi è diventata più complessa, con segnali di divergenza pubblica e diplomatiche. La situazione si inserisce in un quadro internazionale di relazioni tese, dove le posizioni italiane vengono osservate con attenzione. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i dettagli di eventuali accordi o dissensi in corso.

Dopo il fattore T, la politica italiana deve vedersela anche con il fattore P. Non si è ancora spenta l’eco delle tensioni con Trump, che il governo si trova a incrociare le lame con Putin. Tutta colpa di una sottrazione di informazioni sensibili pilotata dai funzionari dell’ ambasciata russa a Roma. Le intercettazioni parlano chiaro e l’ espulsione dei due funzionari era prevedibile quanto il ritardo di un treno regionale. Secondo gli inquirenti Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov – ufficialmente addetti militari – portavano avanti una doppia vita: erano disposti a pagare migliaia di euro per far uscire documenti coperti dal segreto di Stato (fino al livello Nato Secret) tramite accessi abusivi ai sistemi informatici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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