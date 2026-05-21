Usa e Cuba sempre più ai ferri corti | le prossime mosse e gli intrecci con Mosca

Le relazioni tra Stati Uniti e Cuba si sono deteriorate ulteriormente, con tensioni crescenti tra i due paesi. Recentemente, il Dipartimento di Giustizia statunitense ha formalmente incriminato l’ex presidente cubano Raúl Castro, accusandolo di aver dato ordine di abbattere due aerei civili nel 1996. Questa mossa arriva in un contesto di crescente frizione tra le due nazioni, che coinvolge anche i rapporti di Cuba con la Russia. La situazione si fa complessa e le prossime mosse di entrambe le parti sono ancora da definire.

Donald Trump sta perdendo la pazienza con L’Avana. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha ufficialmente incriminato l’ex presidente cubano Raúl Castro: l’accusa è quella di aver ordinato l’abbattimento di due aerei civili nel 1996. Con questa mossa, Washington ha incrementato la propria pressione su Cuba, mentre i negoziati tra i due rivali restano fondamentalmente in stallo. Nelle scorse settimane, l’amministrazione Trump aveva offerto aiuti umanitari e sostegno infrastrutturale, chiedendo in cambio che il regime castrista liberasse i prigionieri politici e portasse l’isola nell’orbita geopolitica di Washington. È in tal senso che, la settimana scorsa, il direttore della Cia, John Ratcliffe, si era recato a Cuba per parlare con alcuni alti funzionari del governo locale. 🔗 Leggi su Panorama.it

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