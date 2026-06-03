La droga per lo spaccio nascosta anche nel casco 5 arresti tra Centocelle e Pietralata

Cinque persone sono state arrestate tra Centocelle e Pietralata. La polizia ha sequestrato droga nascosta in un casco modificato, con dosi di cocaina. Sono stati trovati anche veicoli utilizzati come depositi mobili e panchine trasformate in punti di scambio. Durante le operazioni sono stati effettuati controlli e perquisizioni nelle zone interessate. Le forze dell’ordine hanno sequestrato sostanze stupefacenti e sequestrato gli oggetti usati per lo spaccio.

Un casco modificato per nascondere le dosi di cocaina, veicoli usati come depositi itineranti e panchine trasformate in punti di scambio. È quanto emerso dall’ultima operazione condotta dalla Squadra mobile di Roma nei quartieri della periferia est della Capitale, da Pietralata a Centocelle. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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NASCONDE LA DROGA NELLE MUTANDE: SPACCIATORE 22ENNE ARRESTATO | 06/12/2025

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