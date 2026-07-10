roma circondati e accoltellati da dieci ragazzini a san lorenzo

Due giovani di 20 e 22 anni sono stati feriti con coltellate da un gruppo di dieci minorenni a San Lorenzo, a Roma. L'aggressione è avvenuta in strada, dove i ragazzi sono stati circondati e colpiti. Dopo episodi simili nelle settimane precedenti, questa rappresenta un ulteriore episodio di violenza nella zona. Le vittime sono state soccorse e trasportate in ospedale. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

I "ragazzini terribili" di San Lorenzo colpiscono ancora. Dopo le aggressioni delle settimane scorse, ecco un nuovo caso di violenza. Stavolta le vittime sono due giovani di 20 e 22 anni, feriti a coltellate. Secondo una prima ricostruzione degli agenti del locale Commissariato, è successo poco dopo l'una di ieri notte. Una delle vittime si è presentata poco dopo negli uffici "sanlorenzini" della polizia di Stato, denunciando di essere stato aggredito da una decina di ragazzi in piazza dell'Immacolata, dove si trovava con un amico. L'altro ragazzo, invece, si sarebbe presentato autonomamente al policlinico Umberto I per farsi curare. Entrambe le vittime, di nazionalità somala, presentavano ferite da arma da taglio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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