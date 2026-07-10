Un cavallo impegnato nel servizio delle botticelle a Ponte Cavour, nel centro di Roma, è crollato, causando la sospensione temporanea delle attività. L’incidente ha riacceso il dibattito sulla gestione e il destino delle carrozze turistiche trainate da cavalli in città, con richieste di revisione delle normative e delle condizioni di lavoro. Nessuna altra informazione su eventuali feriti o cause dell’incidente è stata fornita.

Il crollo di un cavallo impegnato nel servizio delle botticelle nel pieno centro di Roma riaccende il dibattito sul futuro delle tradizionali carrozze turistiche trainate da cavalli. L’episodio, avvenuto nella tarda mattinata all’altezza di Ponte Cavour, ha suscitato forte indignazione sui social e nel mondo politico, riaprendo una discussione che nella Capitale torna puntualmente ogni estate, soprattutto durante le ondate di caldo estremo. Le immagini dell’animale accasciato sull’asfalto, ancora legato alla botticella, hanno fatto rapidamente il giro del web. Secondo quanto riferito dal Campidoglio, il cavallo si è successivamente rialzato ed è rientrato nella propria stalla con l’assistenza del vetturino, mentre sono in corso gli accertamenti veterinari per chiarire le cause del malore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Roma, cavallo delle botticelle crolla a Ponte Cavour: torna il dibattito sul futuro delle carrozze trainate da cavalli

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Cavallo delle botticelle crolla per il caldo a Ponte Cavour a Roma

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