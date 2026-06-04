Consiglio al palo il regolamento sul benessere animale | scontro maggioranza-opposizione sulle carrozze trainate da cavalli

Il regolamento sul benessere animale è ancora in sospeso a causa di un conflitto tra maggioranza e opposizione riguardo alle carrozze trainate da cavalli. Le discussioni parlamentari non hanno portato a una decisione definitiva, e il testo rimane in attesa di ulteriori approfondimenti. La divisione tra le forze politiche ha impedito finora di approvare le norme previste, lasciando il provvedimento al momento senza una data di approvazione.

Divisioni politiche e posizioni contrapposte continuano a frenare l'approvazione del regolamento sul Benessere Animale. Il provvedimento, atteso da tempo e frutto di un lavoro condiviso tra istituzioni e associazioni di categoria, si è nuovamente arenato in Consiglio comunale, soprattutto sul. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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