Dalla riapertura delle indagini sul caso di Garlasco, la criminologa afferma che il procedimento si concluderà senza novità. Ricorda di aver capito da bambina, a sette anni, di voler diventare criminologa. Nel suo nuovo programma su Rai 2, analizza truffe informatiche e sentimentali, ripercorrendo anche il suo percorso personale. La sua opinione sul caso è che non porterà a sviluppi concreti.

Dalla riapertura delle indagini sul delitto di Garlasco alla sua infanzia: la criminologa Roberta Bruzzone si racconta in occasione del suo ritorno in tv con il programma Dentro la truffa, format in onda su Rai 2 che analizzerà i principali raggiri contemporanei, dalle truffe informatiche a quelle sentimentali. Intervistata dal Corriere della Sera, l’esperta rivela di aver capito quale sarebbe stata la sua strada da adulta quando, all’età di 7 anni, entrò in una casa abbandonata nonostante il divieto dei genitori. “Quell’episodio mi formò. Andavo a cercare tutti i luoghi di cui si raccontavano storie speciali. La mia strada era segnata. Mi iscrissi a Psicologia all’università di Torino, per mantenermi lavoravo come cameriera in ristoranti e hotel. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Roberta Bruzzone: “Garlasco finirà con un nulla di fatto. A 7 anni avevo già capito che sarei diventata criminologa”

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Garlasco, Roberta Bruzzone: «Chiara Poggi scoprì un giro di cocaina»

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Temi più discussi: Roberta Bruzzone: A 7 anni capii: sarò criminologa. Garlasco finirà in un nulla di fatto. Ho due Harley e una Ducati. Tratto i miei due cani come figli; Roberta Bruzzone: Garlasco finirà in un nulla di fatto. A 7 anni avevo già capito che sarei diventata criminologa; Garlasco, Massimo Lovati critica l'indagine della Procura di Pavia su Andrea Sempio: Testimoni influenzati; Roberta Bruzzone su Garlasco: il colpevole è già stato individuato.

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