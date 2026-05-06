La criminologa Roberta Bruzzone ha espresso dubbi sugli ultimi interrogatori condotti nel caso Garlasco. In particolare, ha commentato gli audio resi noti, sottolineando che l'interpretazione delle registrazioni non può essere considerata univoca. Bruzzone ha inoltre evidenziato che le dichiarazioni rilasciate durante le interviste potrebbero essere interpretate in modi diversi, senza fornire risposte definitive sulla vicenda.

Roberta Bruzzone si dice scettica sull’intercettazione di Andrea Sempio, che potrebbe imprimere una svolta alla nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La criminologa ha commentato con diffidenza l’audio in cui, secondo le indiscrezioni di stampa, l’indagato della procura di Pavia avrebbe parlato con se stesso di aver chiamato Chiara Poggi prima dell’omicidio, di aver tentato con lei un approccio e di aver visto i video intimi filmati tra la vittima e Alberto Stasi. Tutte circostanze respinte dalla difesa. Gli interrogatori su Garlasco La fuga di notizie sull’intercettazione in auto del 38enne, risalente nel 2025, è arrivata al termine delle circa quattro ore di interrogatorio in cui Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Roberta Bruzzone e gli audio di Garlasco, perché per la criminologa l'interpretazione non è univoca

Garlasco, De Rensis e Bruzzone commentano le foto inedite di Sempio - Vita in diretta 02/12/2025

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