Garlasco? Non ci sono elementi per collocare Sempio sulla scena del delitto Finirà in un nulla di fatto Il mio punto di forza? Me ne frego di quello che la gente pensa di me | parla Roberta Bruzzone

Roberta Bruzzone afferma che non ci sono elementi per collegare Sempio alla scena del delitto e prevede che il caso finirà senza sviluppi significativi. La criminologa, nota anche come conduttrice televisiva, dichiara di non preoccuparsi delle opinioni altrui e di essere concentrata sul suo lavoro. La sua intervista al Corriere della Sera permette di conoscere meglio il suo approccio professionale e il futuro impegno su Rai2 con il programma Dentro la Truffa.

Roberta Bruzzone parla poco di sé e proprio per questo la sua intervista al Corriere della Sera diventa un’occasione per conoscere meglio la criminologa e conduttrice televisiva, pronta a debuttare su Rai2 con Dentro la Truffa. La conversazione parte dall’infanzia, quando la sua curiosità era già spiccata e i genitori, per contenerne la vivacità, le dicevano che l’avrebbero mandata in “ quella casa abbandonata, abitata da gente cattivissima “. Una casa che esisteva davvero e che lei, anziché temere, finì per osservare con attenzione: “Me la proibivano e io non facevo che guardarla e riguardarla, la maestra spiegava e io ne studiavo ogni dettaglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Garlasco, perché i Poggi dicono che Stasi è colpevole e Sempio innocente - Vita in diretta 7/05/2026

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“Perché Andrea Sempio…”. Garlasco, Roberta Bruzzone parla delle ultime indaginiRoberta Bruzzone ha commentato le ultime indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto quasi diciannove anni fa a Garlasco.

Temi più discussi: Garlasco, Roberta Bruzzone scettica sull'audio di Sempio in auto: Vogliono far credere che sia bomba atomica; Roberta Bruzzone: Garlasco finirà in un nulla di fatto. A 7 anni avevo già capito che sarei diventata criminologa; Roberta Bruzzone: A 7 anni capii: sarò criminologa. Garlasco finirà in un nulla di fatto. Ho due Harley e una Ducati. Tratto i miei due cani come figli; Roberta Bruzzone va oltre Garlasco e riappare su Rai 2 dopo la rottura con Infante: cos’è Dentro la truffa.

La psicologa Bruzzone è andata in TV a parlare della 'fogna social', che non è più accettabile. L'è dico, signora Bruzzone, cito le sue stesse parole: perché non usa le mani per grattarsi dove non spunta il sole, invece di fare la bulletta? #garlasco Solidarietà @ x.com

Roberta Bruzzone: Avevo doti eccezionali sin da piccola. Garlasco? Finirà con un nulla di fatto. Io e mio marito ci completiamoRoberta Bruzzone partirà su Rai 2 a novembre in seconda serata con un nuovo progetto televisivo Dentro la truffa, dove indaga sui ... msn.com

Roberta Bruzzone su Garlasco: il colpevole è già stato individuatoNella sua intervista per il Corriere della sera, Roberta Bruzzone spiega perchè è ancora convinta della colpevolezza di Alberto Stasi ... ultimenotizieflash.com