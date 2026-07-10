Nel 2026, Robert Pattinson e Denzel Washington sono protagonisti di Here Comes the Flood, un film che promette di rivoluzionare il genere degli heist movie. Nel frattempo, Pattinson ha recitato con Zendaya in The Drama, un film indipendente della A24, dove interpreta un ragazzo goffo e innamorato alle prese con un segreto della promessa sposa. Entrambi i film sono attesi come punti di svolta nelle rispettive produzioni.

I fan di Robert Pattinson se la passano davvero alla grande nel 2026. All’inizio di quest’anno, lui e Zendaya hanno recitato insieme nel grande successo indipendente della A24 The Drama, in cui l’attore è al massimo della forma nei panni di un ragazzo goffo e innamorato che si trova a fare i conti con un orribile segreto della sua promessa sposa. Tra qualche settimana lo ritroveremo nell'Odissea di Nolan, il film più hype di questa estate, dove, all'interno di un cast epico, interpreta un cattivo completamente fuori di testa, cosa che è diventata il suo stravagante punto di forza. A un certo punto del 2026, poi, è previsto che interpreti (con una voce deliziosamente buffa) Chris Hansen in Primetime, unbiopic sul conduttore di Catch a Predator. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Robert Pattinson e Denzel Washington in Here Comes the Flood rivoluzioneranno la nostra idea degli heist movie

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Why Here Comes the Flood on Netflix (Denzel + Pattinson) is a seismic streaming move

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