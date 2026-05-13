Robert Pattinson i 15 ruoli più belli

Da vanityfair.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un attore britannico ha recentemente compiuto 40 anni, celebrando una carriera che spazia tra ruoli diversi e generi vari. Con un passato da idolo delle teenager, ha maturato un percorso professionale caratterizzato da interpretazioni che hanno attirato l’attenzione del pubblico e della critica. È noto per aver ricoperto numerosi personaggi in film di successo e per la versatilità dimostrata nel corso degli anni. Di seguito sono elencati i quindici ruoli più rappresentativi della sua carriera.

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Nel 2005, si fa notare nel ruolo di Cedric Diggory nel quarto capitolo del franchise di J. K. Rowling Harry Potter e il calice di fuoco, prima di ottenere il riconoscimento globale nel volto emaciato di Edward Cullen nella saga vampiresca di Twilight. I suoi cinque film, usciti tra il 2008 e il 2012, hanno incassato oltre 3 miliardi di dollari in tutto il mondo. Invece di adagiarsi sugli allori, l’allora teen idol ha scelto di immergersi nel cinema indie e d’autore, collaborando con registi del calibro di Werner Herzog, Claire Denis, David Cronenberg e Robert Eggers offrendo interpretazioni sempre imprevedibili e fuori dagli schemi. Fatta eccezione per The Batman, Pattinson continua a dedicare la sua brillante carriera ai film di nicchia.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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