Un attore britannico ha recentemente compiuto 40 anni, celebrando una carriera che spazia tra ruoli diversi e generi vari. Con un passato da idolo delle teenager, ha maturato un percorso professionale caratterizzato da interpretazioni che hanno attirato l’attenzione del pubblico e della critica. È noto per aver ricoperto numerosi personaggi in film di successo e per la versatilità dimostrata nel corso degli anni. Di seguito sono elencati i quindici ruoli più rappresentativi della sua carriera.

Nel 2005, si fa notare nel ruolo di Cedric Diggory nel quarto capitolo del franchise di J. K. Rowling Harry Potter e il calice di fuoco, prima di ottenere il riconoscimento globale nel volto emaciato di Edward Cullen nella saga vampiresca di Twilight. I suoi cinque film, usciti tra il 2008 e il 2012, hanno incassato oltre 3 miliardi di dollari in tutto il mondo. Invece di adagiarsi sugli allori, l’allora teen idol ha scelto di immergersi nel cinema indie e d’autore, collaborando con registi del calibro di Werner Herzog, Claire Denis, David Cronenberg e Robert Eggers offrendo interpretazioni sempre imprevedibili e fuori dagli schemi. Fatta eccezione per The Batman, Pattinson continua a dedicare la sua brillante carriera ai film di nicchia.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Robert Pattinson, i 15 ruoli più belli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Robert Pattinson: “Vi spiego perché Batman è il supereroe più importante di tutti"Nel corso di una recente intervista, l'attore ha detto la sua sul supereroe di cui riprenderà i panni quest'anno per cominciare le riprese del sequel...

Robert Pattinson vince l'Oscar 2026 per l'orologio più bello con questo Jaeger-LeCoultre d'oro che ancora nessuno conosceMai nominato agli Oscar, Robert Pattinson si è assicurato il premio supremo di quest'anno.

Temi più discussi: X-Style: L'evoluzione dello stile di Robert Pattinson, dagli albori della sua carriera ad oggi Video; Odissea: largo a Robert Pattinson e ai Ciclopi, il nuovo trailer svela i villain; Robert Pattinson compie 40 anni: l'amore con Kristen Stewart nato sul set, chi è la sua compagna cantante e attrice; Robert Pattinson è nato per fare il cattivo? Da Odissea a Dune, i suoi 5 villain migliori.

Quali copioni, tipi di copioni o personaggi funzionano meglio con 15 giocatori? reddit

Federica (@fe818) / Posts / X x.com

Robert Pattinson è nato per fare il cattivo? Da Odissea a Dune, i suoi 5 villain miglioriRobert Pattinson ha trasformato i ruoli da villain in uno dei suoi punti di forza, scegliendo spesso ruoli oscuri, ambigui e imprevedibili. In attesa di vederlo nei crudeli panni di Antinoo in Odissea ... comingsoon.it

Robert Pattinson: 10 cose da sapereChiunque ripensi a Twilight in automatico fa un collegamento con Robert Pattinson. L’attore inglese ha interpretato il ruolo di Edward Cullen, il vampiro fermo all’età di 17 anni che si innamora ... esquire.com