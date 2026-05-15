L ’elegante Andrès, ladro gentiluomo, torna protagonista in Berlino e la dama con l’ermellino, la seconda stagione dello spin-off prequel di La casa di carta. Insieme al socio Damián e alla banda al completo, è pronto a rovinare multimilionari annoiati. A complicare i loro piani, arrivano prima un duca amante di uno dei quadri più famosi di Leonardo Da Vinci, poi un’affascinante ladra che ruberà il cuore al magnetico Berlino. Più che un heist movie, la miniserie – in 8 episodi da oggi su Netflix – sceglie di dare maggior libertà al lato più romantico della storia. C on risultati non sempre esaltanti. Cosa vedere su Netflix a maggio 2026: film e serie da non perdere questo mese X Leggi anche › “Berlino”: la recensione di Aldo Grasso della serie tv su Netflix Berlino e la dama con l’ermellino, trama 8 episodi miniserie Netflix. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La seconda stagione di "Berlino" riduce l'ispirazione heist movie per il lato più romantico della storia

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BERLINO E LA DAMA CON L'ERMELLINO (2026) | Teaser trailer italiano della serie Netflix

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Berlino e la dama con l’ermellino avrà una seconda stagione?Al momento Netflix non ha ancora confermato ufficialmente una seconda stagione di Berlino legata all’arco narrativo de La dama con l’ermellino.

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